Кудашов — об ОИ-2022: рассуждать можно о чём угодно, но есть ситуация, которую мы приняли

Главный тренер московского «Динамо» и тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (7:1), а также поделился мнением о решении НХЛ не отпустить игроков на Олимпиаду-2022.



«Хочу поблагодарить болельщиков, они создали прекрасную атмосферу. Игра под стать. Движение было хорошее — это самое важное. Несколько ключевых моментов: игра в большинстве и меньшинстве и ответственное отношение к голевым шансам.



Поражение от «Сочи» встряхнуло команду? Безусловно. Те, кто не был в сборных — набирают игровой ритм, те, кто был в сборной — вздохнули немного и пришли в себя.



Разочарован решением НХЛ? Рассуждать можно о чём угодно, но есть ситуация, которую мы приняли и к которой готовимся.



Игра Яковлева? По двум игрокам оценивать не хотелось бы. Он и тренировался немного. Но я не раз говорил, что мы доверяем молодёжи, развиваем её и смотрим. Он неплохо себя проявил в «Динамо» Санкт-Петербург, у него есть скорость, бросок, желание. По двум матчам оценивать сложно, но то, что у Пети есть все качества, чтобы закрепиться здесь — это безусловно», — цитирует Кудашова пресс-служба «Динамо».