Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Пропустил одну игру, но соскучился по тренерской скамейке». Назаров — о матче с «Витязем»

«Пропустил одну игру, но соскучился по тренерской скамейке». Назаров — о матче с «Витязем»
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:3, ОТ).

«Матч мне понравился, он был интересным. Обе команды играли на победу, старались. Ушли в овертайм, там немного потеряли концентрацию и пропустили гол. Конечно, хотелось бы довести до буллитов, решить судьбу последнего очка в более интересной атмосфере. Две команды бились, старались.

Любой матч в КХЛ тяжёлый. Радуемся тому, что есть, и готовимся к следующему матчу.

Я пропустил всего одну игру, но соскучился по тренерской скамейке, учитывая перерыв на Евротур. Завгородний хорошо играет, но много пропустил. Пытаемся привести его в нормальные кондиции, надеемся, что всё получится», – сказал Назаров.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021