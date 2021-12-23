«Пропустил одну игру, но соскучился по тренерской скамейке». Назаров — о матче с «Витязем»
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:3, ОТ).
«Матч мне понравился, он был интересным. Обе команды играли на победу, старались. Ушли в овертайм, там немного потеряли концентрацию и пропустили гол. Конечно, хотелось бы довести до буллитов, решить судьбу последнего очка в более интересной атмосфере. Две команды бились, старались.
Любой матч в КХЛ тяжёлый. Радуемся тому, что есть, и готовимся к следующему матчу.
Я пропустил всего одну игру, но соскучился по тренерской скамейке, учитывая перерыв на Евротур. Завгородний хорошо играет, но много пропустил. Пытаемся привести его в нормальные кондиции, надеемся, что всё получится», – сказал Назаров.
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