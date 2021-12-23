Товарищеский матч сборных Чехии и Швейцарии перед МЧМ-2022 был отменён

Товарищеский матч между молодёжными сборными Чехии и Швейцарии накануне МЧМ-2022 был отменён.
Как сообщает твиттер-аккаунт федерации хоккея Канады, встреча не состоится по причине соблюдения коронавирусного протокола. Игра должна была пройти завтра, 24 декабря, в 3:00 мск.
Ранее стало известно, что матчи молодёжного чемпионата мира в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» пройдут при коронавирусных ограничениях. Арену можно будет заполнять только на 50 процентов. Также на стадионе во время матча нельзя будет продавать еду и напитки.
На «Роджерс Плэйс» пройдут все матчи группы А, два полуфинала, матч за третье место и финал. Вместительность стадиона составляет 18 641 человек.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии. Первый матч на турнире подопечные Сергея Зубова проведут в понедельник, 27 декабря, с шведской сборной. Стартовое вбрасывание состоится в 0:30 по московскому времени.
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