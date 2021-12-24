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Словакия всухую крупно обыграла Германию в преддверии старта МЧМ-2022

Словакия всухую крупно обыграла Германию в преддверии старта МЧМ-2022
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В преддверии начала молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022, который примут канадские Эдмонтон и Ред-Дир, соперник сборной России по группе – сборная Словакии всухую крупно обыграла Германию в своей единственной контрольной игре – 4:0.

За Словакию отличились Мартин Хромяк, Юрай Славковски, Филип Месар и Алексей Миклуха.

Напомним, соперниками сборной России по группе B станут сборные США, Швеции, Швейцарии и, соответственно, Словакии. Сегодня, в ночь на пятницу, 24 декабря, Россия проведёт контрольную игру с Канадой (начало – 3:00 мск).

Календарь МЧМ-2022.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. В первом матче на турнире россияне сыграют с командой Швеции 27 декабря в 0:30 мск.

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