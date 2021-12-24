Стал известен состав Канады на контрольный матч с Россией перед МЧМ-2022

Пресс-служба молодёжной сборной Канады по хоккею опубликовала состав на контрольную игру с Россией в преддверии старта молодёжного чемпионата мира – 2022 в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).

Оуэн Пауэр – Олен Зелвеггер; Коул Перфетти – Шэйн Райт – Ксавьер Бурго;

Кайден Гуле – Лукас Кормье; Кент Джонсон – Мэйсон Мактавиш – Маврик Бурк;

Донован Себранго – Карсон Ламбос; Джейк Нейборс – Ридли Грейг – Джастин Сурдиф;

Райан О’Рурк – Ронан Сили; Вилл Кайл – Эллиот Денойер – Дилан Гюнтер; Коннор Бедар;

Место в воротах займёт Дилан Гаран, а его сменщиком заявлен – Себастьян Косса.

Игра пройдёт в Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс». Трансляция матча между российской и канадской сборными начнётся в 3:00 по московскому времени. Игру можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Первого канала.