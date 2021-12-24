Сборная России объявила состав на игру с Канадой перед началом МЧМ-2022

Стал известен состав молодёжной сборной России по хоккею на контрольную игру с Канадой в преддверии старта молодёжного чемпионата мира – 2022 в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).
Ярослав Аскаров (Егор Гуськов)
Никита Смирнов – Шакир Мухамадуллин; Семён Демидов – Марат Хуснутдинов – Матвей Мичков
Арсений Коромыслов – Кирилл Кирсанов; Павел Тютнев – Василий Пономарёв – Александр Пашин
Кирилл Стеклов – Егор Савиков; Фёдор Свечков – Никита Гуслистов – Никита Чибриков
Никита Новиков; Иван Зинченко — Дмитрий Злодеев — Иван Дидковский, Данила Юров.
Игра пройдёт в Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс». Трансляция матча между российской и канадской сборными начнётся в 3:00 по московскому времени. Игру можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Первого канала.
- 24 декабря 2021
-
03:58
-
03:48
-
03:28
-
03:22
-
03:16
-
02:58
-
02:39
-
02:28
- 23 декабря 2021
-
23:55
-
23:42
-
23:28
-
23:18
-
23:08
-
23:03
-
22:46
-
22:19
-
22:07
-
22:02
-
21:56
-
21:50
-
21:47
-
21:44
-
21:09
-
20:55
-
20:33
-
20:25
-
19:53
-
19:49
-
19:16
-
18:47
-
18:31
-
18:14
-
18:02
-
17:39
-
17:25