Сборная России объявила состав на игру с Канадой перед началом МЧМ-2022

Стал известен состав молодёжной сборной России по хоккею на контрольную игру с Канадой в преддверии старта молодёжного чемпионата мира – 2022 в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).

Ярослав Аскаров (Егор Гуськов)



Никита Смирнов – Шакир Мухамадуллин; Семён Демидов – Марат Хуснутдинов – Матвей Мичков

Арсений Коромыслов – Кирилл Кирсанов; Павел Тютнев – Василий Пономарёв – Александр Пашин

Кирилл Стеклов – Егор Савиков; Фёдор Свечков – Никита Гуслистов – Никита Чибриков

Никита Новиков; Иван Зинченко — Дмитрий Злодеев — Иван Дидковский, Данила Юров.

Игра пройдёт в Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс». Трансляция матча между российской и канадской сборными начнётся в 3:00 по московскому времени. Игру можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Первого канала.