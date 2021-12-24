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Сборная России объявила состав на игру с Канадой перед началом МЧМ-2022

Сборная России объявила состав на игру с Канадой перед началом МЧМ-2022
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Стал известен состав молодёжной сборной России по хоккею на контрольную игру с Канадой в преддверии старта молодёжного чемпионата мира – 2022 в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).

Ярослав Аскаров (Егор Гуськов)

Никита Смирнов – Шакир Мухамадуллин; Семён Демидов – Марат Хуснутдинов – Матвей Мичков
Арсений Коромыслов – Кирилл Кирсанов; Павел Тютнев – Василий Пономарёв – Александр Пашин
Кирилл Стеклов – Егор Савиков; Фёдор Свечков – Никита Гуслистов – Никита Чибриков
Никита Новиков; Иван Зинченко — Дмитрий Злодеев — Иван Дидковский, Данила Юров.

Календарь МЧМ-2022.

Игра пройдёт в Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс». Трансляция матча между российской и канадской сборными начнётся в 3:00 по московскому времени. Игру можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Первого канала.

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Стал известен состав Канады на контрольный матч с Россией перед МЧМ-2022
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