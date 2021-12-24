Россия — Канада: прямая трансляция матча — на Первом канале

Сегодня, 24 декабря, молодёжная сборная России по хоккею в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проводит свой единственный контрольный матч со сборной Канады в преддверии старта молодёжного чемпионата мира 2022.

Трансляция встречи между сборными России и Канады начнётся в 3:00 по московскому времени. Матч можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Первого канала.

Ранее стало известно, что капитаном команды выбран Марат Хуснутдинов, его ассистенты Шакир Мухамадуллин, Никита Чибриков, Кирилл Кирсанов, Дмитрий Злодеев и Иван Зинченко.



Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. В первом матче на турнире россияне сыграют с командой Швеции 27 декабря в 0:30 мск.