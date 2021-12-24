Россия пропустила две шайбы за минуту в контрольном матче с Канадой перед МЧМ-2022

В эти минуты молодёжная сборная России по хоккею в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проводит свой единственный контрольный матч со сборной Канады в преддверии старта молодёжного чемпионата мира 2022.

Счёт в матче был открыт на 7-й минуте встречи канадским форвардом Мэйсоном Мактавишем, реализовавшим численное преимущество в формате «5 на 4». Уже спустя 50 секунд Ридли Грейг в равных составах удвоил преимущество хозяев льда.

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Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Ранее стало известно, что капитаном команды выбран Марат Хуснутдинов, его ассистенты Шакир Мухамадуллин, Никита Чибриков, Кирилл Кирсанов, Дмитрий Злодеев и Иван Зинченко.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. В первом матче на турнире россияне сыграют с командой Швеции 27 декабря в 0:30 мск.