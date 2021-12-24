Россия пропустила две шайбы за минуту в контрольном матче с Канадой перед МЧМ-2022

В эти минуты молодёжная сборная России по хоккею в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проводит свой единственный контрольный матч со сборной Канады в преддверии старта молодёжного чемпионата мира 2022.
Счёт в матче был открыт на 7-й минуте встречи канадским форвардом Мэйсоном Мактавишем, реализовавшим численное преимущество в формате «5 на 4». Уже спустя 50 секунд Ридли Грейг в равных составах удвоил преимущество хозяев льда.
Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.
Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.
Ранее стало известно, что капитаном команды выбран Марат Хуснутдинов, его ассистенты Шакир Мухамадуллин, Никита Чибриков, Кирилл Кирсанов, Дмитрий Злодеев и Иван Зинченко.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. В первом матче на турнире россияне сыграют с командой Швеции 27 декабря в 0:30 мск.
- 24 декабря 2021
-
03:58
-
03:48
-
03:28
-
03:22
-
03:16
-
02:58
-
02:39
-
02:28
- 23 декабря 2021
-
23:55
-
23:42
-
23:28
-
23:18
-
23:08
-
23:03
-
22:46
-
22:19
-
22:07
-
22:02
-
21:56
-
21:50
-
21:47
-
21:44
-
21:09
-
20:55
-
20:33
-
20:25
-
19:53
-
19:49
-
19:16
-
18:47
-
18:31
-
18:14
-
18:02
-
17:39
-
17:25