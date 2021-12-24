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Мичков роскошным броском в одно касание сократил отставание России от Канады

Мичков роскошным броском в одно касание сократил отставание России от Канады
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В эти минуты молодёжная сборная России по хоккею в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проводит свой единственный контрольный матч со сборной Канады в преддверии старта молодёжного чемпионата мира 2022. Идёт 2-й период, хозяева льда ведут со счётом 4:2.

В середине 2-го периода подопечные Сергея Зубова сумели второй раз реализовать численное преимущество – роскошным броском в одно касание из круга вбрасываний отметился 17-летний форвард системы СКА Матвей Мичков.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Напомним, на старте второй двадцатиминутки сборная России сумела реализовать своё первое численное преимущество в матче – автором заброшенной шайбы стал 18-летний форвард системы СКА Никита Чибриков, однако огромную роль в этом взятии ворот сыграло попадание в конёк защитнику канадской сборной Доновану Себранго, от которого шайба и полетела в створ.

Календарь МЧМ-2022.
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