Мичков роскошным броском в одно касание сократил отставание России от Канады

В эти минуты молодёжная сборная России по хоккею в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проводит свой единственный контрольный матч со сборной Канады в преддверии старта молодёжного чемпионата мира 2022. Идёт 2-й период, хозяева льда ведут со счётом 4:2.

В середине 2-го периода подопечные Сергея Зубова сумели второй раз реализовать численное преимущество – роскошным броском в одно касание из круга вбрасываний отметился 17-летний форвард системы СКА Матвей Мичков.

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Напомним, на старте второй двадцатиминутки сборная России сумела реализовать своё первое численное преимущество в матче – автором заброшенной шайбы стал 18-летний форвард системы СКА Никита Чибриков, однако огромную роль в этом взятии ворот сыграло попадание в конёк защитнику канадской сборной Доновану Себранго, от которого шайба и полетела в створ.