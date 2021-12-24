Россия выиграла 2-й период у Канады со счётом 3:1 и уступает в матче – 3:5

В эти минуты молодёжная сборная России по хоккею в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проводит свой единственный контрольный матч со сборной Канады в преддверии старта молодёжного чемпионата мира 2022. Завершён 2-й период, хозяева льда ведут со счётом 5:3.

Подопечные Сергея Зубова во 2-м периоде трижды поразили ворота Канады – отличились Никита Чибриков, Матвей Мичков и Александр Пашин, при этом два из трёх голов были забиты при розыгрыше численного преимущества. Автором единственной заброшенной шайбы «кленовых листьев» в этом игровом отрезке стал Мэйсон Мактавиш.

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Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.