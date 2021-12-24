Аскарова заменил Гуськов перед третьим периодом матча с Канадой

В эти минуты молодёжная сборная России по хоккею в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проводит свой единственный контрольный матч со сборной Канады в преддверии старта молодёжного чемпионата мира 2022. Завершён 2-й период, хозяева льда ведут со счётом 5:3.



Перед началом третьего периода произошла замена вратаря в российской команде. Егор Гуськов вышел на площадку вместо Ярослава Аскарова.



Подопечные Сергея Зубова во 2-м периоде трижды поразили ворота Канады – отличились Никита Чибриков, Матвей Мичков и Александр Пашин, при этом два из трёх голов были забиты при розыгрыше численного преимущества. Автором единственной заброшенной шайбы «кленовых листьев» в этом игровом отрезке стал Мэйсон Мактавиш.