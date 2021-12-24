Любушкин прокомментировал отказ НХЛ от Олимпиады

Защитник «Аризоны Койотс» и сборной России Илья Любушкин прокомментировал решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2022 в Пекине.
«Всё к этому шло, уже когда люди начали заболевать и стали отменять матчи. Стало очевидно, что другое решение лига вряд ли бы приняла. Жалко. И не только за себя — за всех ребят. У кого-то это мог быть последний шанс сыграть на Олимпиаде.
У кого-то он ещё будет, но всё равно обидно, что придётся ждать четыре года минимум. Очень обидно. Но тут мы ничего не можем поделать. Лига приняла такое решение. Значит, оно правильное», — рассказал Любушкин в интервью «Известиям».
Напомним, 22 декабря НХЛ объявила о том, что не станет отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса. Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.
Игроки НХЛ не принимали участия и в Олимпийских играх в Пхёнчхане-2018, когда российские хоккеисты в финале обыграли Германию со счётом 4:3.
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