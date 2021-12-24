Мухамадуллин: Россия провалила первый период. С 0:4 тяжело отыграться

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин поделился эмоциями после поражения молодёжной сборной России в матче с Канадой (4:6).
«Первый период провалили. Подвела дисциплина, много ненужных удалений. Канадцы хорошо играли в большинстве, реализовали моменты. С 0:4 было тяжело отыграться. Следующие два периода играли хорошо. Во втором у нас была инициатива. Сделаем выводы, будем готовиться к турниру. Что думаю о словах Амирова, что без золота не пустит в раздевалку? Думаю золото брать.
Сборы прошли отлично, были и нагрузочные дни, и игровые тренировки. В Канаде прошли карантин, первые тренировки были более интенсивные, чтоб быстрее привыкнуть, акклиматизироваться. Ковидные меры есть везде, к этому готовы. С этим никаких проблем», – передаёт слова Мухамадуллина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 24 декабря 2021
-
07:09
-
06:46
-
06:39
-
06:32
-
06:26
-
05:59
-
05:49
-
05:44
-
05:08
-
04:53
-
04:44
-
04:33
-
04:21
-
03:58
-
03:48
-
03:28
-
03:22
-
03:16
-
02:58
-
02:39
-
02:28
- 23 декабря 2021
-
23:55
-
23:42
-
23:28
-
23:18
-
23:08
-
23:03
-
22:46
-
22:19
-
22:07
-
22:02
-
21:56
-
21:50
-
21:47
-
21:44