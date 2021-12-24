Мухамадуллин: Россия провалила первый период. С 0:4 тяжело отыграться

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин поделился эмоциями после поражения молодёжной сборной России в матче с Канадой (4:6).



«Первый период провалили. Подвела дисциплина, много ненужных удалений. Канадцы хорошо играли в большинстве, реализовали моменты. С 0:4 было тяжело отыграться. Следующие два периода играли хорошо. Во втором у нас была инициатива. Сделаем выводы, будем готовиться к турниру. Что думаю о словах Амирова, что без золота не пустит в раздевалку? Думаю золото брать.



Сборы прошли отлично, были и нагрузочные дни, и игровые тренировки. В Канаде прошли карантин, первые тренировки были более интенсивные, чтоб быстрее привыкнуть, акклиматизироваться. Ковидные меры есть везде, к этому готовы. С этим никаких проблем», – передаёт слова Мухамадуллина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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