Зубов рассказал, за что в тренерском штабе молодёжной сборной России отвечает Олег Знарок

Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов рассказал кто и за что отвечает в тренерском штабе.



«Кто за что отвечает в тренерском штабе? Александр Титов за защитников, Владимир Филатов смотрит смены, ведёт статистику. Олег Валерьевич Знарок отвечает за большинство», – передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Молодёжная сборная России по хоккею в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» сыграла свой единственный контрольный матч со сборной Канады в преддверии старта молодёжного чемпионата мира — 2022. Завершилась игра победой сборной Канады со счётом 6:4.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. В первом матче на турнире россияне сыграют с командой Швеции 27 декабря в 0:30 мск.