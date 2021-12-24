Швеция разгромила Австрию в контрольном матче перед МЧМ-2022

Молодёжная сборная Швеции по хоккею провела контрольный матч с национальной командой Австрии в преддверии старта молодёжного чемпионата мира — 2022. Завершилась встреча победой шведов со счётом 7:0.
Авторами заброшенных шайб стали Оскар Олауссон, Альберт Шёберг, Александер Хольц, Даниэль Торгерссон, Виктор Шёхольм, Теодор Нидербах и Фабиан Люселль.
В первом периоде шведы дважды поразили ворота соперника, во втором забили четыре гола, а в третьем ограничились одной шайбой.
Напомним, Швеция является соперником сборной России по групповому раунду молодёжного чемпионата мира.
Ранее российские хоккеисты провели свой контрольный матч, в котором уступили канадцам со счётом 4:6.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. В первом матче на турнире россияне сыграют с командой Швеции 27 декабря в 0:30 мск.
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