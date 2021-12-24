Кросби: очень жаль ребят из НХЛ, которые лишились возможности сыграть на Олимпиаде

Форвард «Питтсбург Пингвинз» и сборной Канады Сидни Кросби прокомментировал решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2022 в Пекине.



«Сложно всё оценить, мы думали, что на этот раз у нас будет шанс. Мне повезло — я два раза ездил на Олимпиаду. Мне очень жалко ребят, которые лишились такой возможности. Это не тот случай, когда всё откладывается на год или на пару месяцев.



Такой шанс может выпасть раз в жизни, не так часто у спортсмена появляется такая возможность. Она может быть единственной. Всё может сложиться удачно, но очень обидно, если этого не происходит», — сказал Кросби, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.



В 2010 и 2014 годах Сидни Кросби становился олимпийским чемпионом в составе сборной Канады.



Напомним, 22 декабря НХЛ объявила о том, что не станет отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса. Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.



Игроки НХЛ не принимали участия и в Олимпийских играх в Пхёнчхане-2018, когда российские хоккеисты в финале обыграли Германию со счётом 4:3.

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