Лукоянов: когда играешь в звене с Зариповым, то либо твоей команде хана, либо сопернику

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итоги матча с «Барысом» (5:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Игра сложилась двояко, начало матча провели неплохо, потом резко начали проигрывать единоборства, стыки, давать лишний повод играть в своей зоне, все шайбы пропустили с пятака – это большой минус.
В то же время и в атаке у нас неплохо получалось. Второй матч подряд против нас неплохо действовал голкипер соперника, часто спасал свою команду. После второго периода мы успокоились, слова главного тренера на нас повлияли: «Хорошая команда на то и хорошая команда, если может отыграться». Многие задумались, вышли и перевернули игру.
Помню, когда последний раз дубль делал? Нет. В Риге, оба гола с передачи Даниса Зарипова? Данис деревянный стал, теперь со мной играет (смеётся). Когда играешь с ним в одном звене, то либо твоей команде хана, либо сопернику. С ним либо забьёшь много, либо пропустишь (смеётся).
Все знают, что Данис всегда может отдать пас, поэтому нужно правильно под него открываться, находиться рядом с заводом «Заряд», – цитирует Лукоянова пресс-служба клуба.
- 24 декабря 2021
-
10:00
-
09:37
-
09:13
-
09:00
-
08:50
-
08:36
-
08:19
-
07:56
-
07:43
-
07:33
-
07:18
-
07:09
-
06:46
-
06:39
-
06:32
-
06:26
-
05:59
-
05:49
-
05:44
-
05:08
-
04:53
-
04:44
-
04:33
-
04:21
-
03:58
-
03:48
-
03:28
-
03:22
-
03:16
-
02:58
-
02:39
-
02:28
- 23 декабря 2021
-
23:55
-
23:42
-
23:28