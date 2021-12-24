Лукоянов: когда играешь в звене с Зариповым, то либо твоей команде хана, либо сопернику

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итоги матча с «Барысом» (5:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Игра сложилась двояко, начало матча провели неплохо, потом резко начали проигрывать единоборства, стыки, давать лишний повод играть в своей зоне, все шайбы пропустили с пятака – это большой минус.



В то же время и в атаке у нас неплохо получалось. Второй матч подряд против нас неплохо действовал голкипер соперника, часто спасал свою команду. После второго периода мы успокоились, слова главного тренера на нас повлияли: «Хорошая команда на то и хорошая команда, если может отыграться». Многие задумались, вышли и перевернули игру.



Помню, когда последний раз дубль делал? Нет. В Риге, оба гола с передачи Даниса Зарипова? Данис деревянный стал, теперь со мной играет (смеётся). Когда играешь с ним в одном звене, то либо твоей команде хана, либо сопернику. С ним либо забьёшь много, либо пропустишь (смеётся).



Все знают, что Данис всегда может отдать пас, поэтому нужно правильно под него открываться, находиться рядом с заводом «Заряд», – цитирует Лукоянова пресс-служба клуба.