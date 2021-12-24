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Фридман: некоторые игроки НХЛ узнавали о шансах сыграть на ОИ-2022 в личном порядке

Фридман: некоторые игроки НХЛ узнавали о шансах сыграть на ОИ-2022 в личном порядке
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Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что некоторые игроки Национальной хоккейной лиги узнавали о возможности отправиться на Олимпийские игры 2022 года в индивидуальном порядке.

«Были некоторые игроки, которые спрашивали, можно ли будет отправиться на Олимпиаду в индивидуальном порядке. Это было возможно, если бы решение оставалось за игроками. Но, поскольку это было решение НХЛ, этот вариант теперь закрыт», — заявил Фридман.

Ранее Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине из-за участившихся случаев заболевания коронавирусом в НХЛ. Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков лиги в Олимпиаде без штрафа — 10 января.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Календарь ОИ-2022
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