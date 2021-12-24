«Спасибо, Капризов!» «Миннесота» вошла в топ-10 открытий сезона НХЛ по версии ESPN

Журналист ESPN Грег Вышински представил список из игроков и команд, которые вышли на новый уровень в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.



В десятку была включена «Миннесота Уайлд», занимающая в настоящий момент первое место в Западной конференции.



«Было время, когда «Миннесота» и термин «забивание голов» были противоположны. В сезоне-2018/2019 «Уайлд» забрасывали в среднем 2,56 шайбы за игру, занимая 27-е место в НХЛ по данному показателю. Их среднее количество голов за игру в истории — 2,63.



Но в прошлом сезоне и 30 играх этого чемпионата версия «Миннесоты», предложенная тренером Дином Эвасоном, является атакующей. В прошлом сезоне они в среднем забивали 3,21 гола за игру, что стало вторым результатом в истории франшизы. В этом чемпионате они забивают в среднем 3,63 гола за игру. Спасибо, Кирилл Капризов!» — написал Вышински.