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Овечкин рассказал, как в 12 лет побил рекорд Павла Буре по голам

Овечкин рассказал, как в 12 лет побил рекорд Павла Буре по голам
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как в 12 лет сумел побить рекорд по голам Павла Буре.

«Никто не знает, что случится завтра. Когда мне было 12, перед последней игрой сезона папа сказал мне, что рекорд по голам принадлежит Павлу Буре — 57 голов. У меня было 53. Я забил шесть голов и закончил сезон с 59. Так что никогда не знаешь.

Мне всегда нравилось забивать голы. Помню, маленьким мне нравилось смотреть, где ты находишься по очкам, голам, передачам — чему угодно», — цитирует Овечкина New York Times.

В текущем сезоне 36-летний форвард принял участие в 31 матче регулярного чемпионата, набрав 47 (22+25) результативных баллов при показателе полезности «+18».

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