Оши: однажды в «Сент-Луисе» попал под силовой Овечкина. Как будто меня грузовик сбил

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши рассказал об игре с российским форвардом и капитаном клуба Александром Овечкиным.



«У него есть аура — на льду он как акула. Помню, однажды, когда я играл за «Сент-Луис», попал под его силовой приём. Как будто меня сбил грузовик. В лиге немало великолепных снайперов, но никто не хитует так, как Ови. Это делает его таким великим. Он — просто монстр. Однажды он очень крепко меня обнял, и я такой: «Ладно, мне надо показаться массажисту». Он как двухлетний щенок, который не осознаёт, насколько он большой», — цитирует Оши New York Times.



В текущем сезоне Оши принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, набрав 11 (4+7) очков при показателе полезности «-4».