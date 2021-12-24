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ИИХФ отменит январские турниры, включая ЖЧМ-2022, из-за роста заболеваемости ковидом

ИИХФ отменит январские турниры, включая ЖЧМ-2022, из-за роста заболеваемости ковидом
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) отменит все январские турниры из-за роста числа случаев COVID-19, сообщает ESPN.

Отмечается, что это не касается молодёжного чемпионата мира 2022 года, который пройдёт с 26 декабря по 6 января в Канаде. Отмена включает в себя чемпионат мира среди женщин до 18 лет в Швеции (турнир не состоится второй год подряд), а также ряд менее крупных мужских и женских турниров.

Ранее ИИХФ провела мужской юниорский чемпионат мира 2021 года в Техасе, а на апрель 2022 года в Германии всё ещё запланировано проведение чемпионата мира U-18 2022 года.

Как сообщается в материале, некоторые хоккеистки считают, что пандемия коронавируса увеличила гендерный разрыв в спорте и что Международная федерация хоккея отдаёт приоритет мужским турнирам над женскими.

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