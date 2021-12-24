Цегларик: Олимпиада без НХЛ — просто полный отстой. Я бы предпочёл играть против лучших

Нападающий сборной Словакии и омского «Авангарда» Петер Цегларик поделился эмоциями от решения Национальной хоккейной лиги не отпускать своих игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



«Олимпиада без НХЛ – это полный отстой, просто полный отстой. Я бы хотел играть против лучших. Уверен, что попал бы в сборную Словакии при любом раскладе. Это отстой, что лучших не будет в Китае. Да, я понимаю, что теперь наши шансы на медали выросли, что мы можем многих удивить, но всё равно я бы предпочёл играть против лучших. Без сомнений», — цитирует Цегларика «РИА Новости Спорт».



Напомним, в среду, 22 декабря, Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине из-за участившихся случаев заболевания коронавирусом в НХЛ. Сообщалось, что крайний срок отказа от участия игроков лиги в Олимпиаде без штрафа — 10 января.



Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.