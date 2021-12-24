«Торпедо» в честь 75-летия проведёт матчи со «Спартаком» и рижским «Динамо» в ретроформе

Нижегородское «Торпедо» сообщило, что проведёт ближайшие матчи со «Спартаком» и рижским «Динамо» в ретроформе.



«Предновогодняя неделя — пора больших ожиданий и переполняющих эмоций. Для многих на планете именно этот период — самое ожидаемое время в году. Невероятно ярким, интересным и захватывающим конец года получается и для болельщиков «Торпедо».



26 декабря одному из старейших клубов страны исполняется 75 лет. В честь этого большого события нижегородский клуб проводит ряд торжественных мероприятий.



27 и 30 декабря «Торпедо» выйдет на матчи чемпионата КХЛ в ретроформе конца 1950-х годов. Именно в ней выступало поколение хоккеистов, завоевавших для горьковской команды серебряные медали чемпионата СССР», — говорится в сообщении клуба в «Инстаграме».