Источник: Жамнов, Ковальчук и Фетисов — на карантине перед матчем звёзд российского хоккея

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов, генеральный менеджер команды Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Вячеслав Буцаев, Андрей Коваленко и другие легенды российского хоккея примут участие в матче звёзд.
Как сообщают «РИА Новости Спорт», встреча состоится в среду, 29 декабря, в Санкт-Петербурге. Отмечается, что в настоящий момент все участники предстоящей встречи находятся на карантине.
«Гала-матч [Ночной хоккейной лиги] у нас будет, как обычно, в мае. А в этом году будет игра в Петербурге, 29 числа. Я думаю, что, скорее всего, эта игра пройдёт на арене «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Не могу сказать, что там будут многие из нынешнего руководства сборной, но такие люди, безусловно, будут. По командам мы ещё не разделяли игроков, ближе к делу сделаем», — заявил президент Ночной хоккейной лиги Александр Якушев.
- 24 декабря 2021
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