Руководитель спортивного ТВ СССР рассказал о появлении фразы «Нам такой хоккей не нужен!»

Один из руководителей спортивного телевидения в СССР Аркадий Ратнер рассказал, как появилась легендарная фраза комментатора Николая Озерова «Нам такой хоккей не нужен!»



«Режиссёр Ян Садеков уверял, что фраза Озерова «Нам такой хоккей не нужен!» просочилась в эфир не в 1972 году, как принято считать, а в 1974-м? Яша напутал. Начнём с того, что Озеров — один из тех, кто приложил руку к организации Суперсерии. Ещё в 1960-е он впервые побывал на играх НХЛ и был ошеломлён. Уровнем хоккея, атмосферой на арене, музыкальными вставками. Правда, для чего они, Озеров не догадывался. Но после его рассказов и в Союзе на хоккейных матчах зазвучал электроорган. Воспринималось как милый дивертисмент. Лишь через много лет выяснилось, что эти вставки — сигнал для телевидения, где сразу включается реклама, и продолжить матч арбитр может только с последним аккордом.



Каким образом Озеров поучаствовал в проведении Суперсерии? Через Александра Яковлева, который в те годы занимал руководящую должность в отделе пропаганды ЦК. Хоккей он любил, болел за «Спартак», к Озерову прислушивался. Тот не уставал повторять, что матчи нашей сборной с канадскими профессионалами станут незабываемым зрелищем. Но идея не находила поддержки ни у спортивных чиновников, ни у Тарасова. Очередное предложение из Канады пришло в 1972 году, когда сборную уже возглавлял Бобров. И он сразу согласился! Не смутило даже, что той весной свой первый чемпионат мира с треском проиграл.



Решающий матч Суперсерии. На «Волге» Николая Николаевича приезжаем в Лужники. Он в приподнятом настроении, садимся пить кофе в служебном буфете. Я минут на пять отлучаюсь. Возвращаюсь — Озеров сам не свой, мрачнеет на глазах. Позже узнал, что к нему подошёл кто-то из партийных работников, которых тогда за кулисами было полно, и попрекнул — мол, напрасно вы нахваливаете канадцев.



Он просто объективно оценивал их мастерство. Началась трансляция. Озеров вёл репортаж от бортика, я стоял рядом и слышал, как менялась его тональность. Всё больше внимания обращал на грязноватые приёмы канадцев, тычки. А потом заваруха с участием Алана Иглсона. Его скрутили милиционеры, Маховлич бросился на подмогу, замахнулся на них клюшкой… Тут-то Озеров и воскликнул: «Нам такой хоккей не нужен!»



Экспромт? Сто процентов! После матча Озеров подвёз меня до метро. Я видел — он в подавленном состоянии, жутко переживает из-за беседы с партийцем. Ту фразу в эфире больше никогда не произносил. Но она всё равно ушла в народ», — цитирует Ратнера «Спорт-экспресс».