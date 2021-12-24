ХК «Сочи» провёл акцию, в результате которой дети разрисовали лёд на домашней арене клуба

Хоккейный клуб «Сочи» провёл новогоднюю детскую акцию на домашнем стадионе «Большой».



Десять победителей новогодней акции ХК «Сочи» «Красочный лёд» по приглашению клуба оказались во дворце спорта «Большой», чтобы коллективными усилиями прямо на льду создать настоящий шедевр. Вооружившись кисточками и красками, юные поклонники «леопардов» энергично приступили к работе, чтобы центральный круг ледовой площадки преобразился до неузнаваемости – там появился баннер с цифрами «2022», составленный из замечательных детских рисунков, которые были присланы на творческий конкурс.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ХК «Сочи».

Так завершилась уникальная акция южного клуба – до этого в КХЛ никто не наносил изображения на лед руками болельщиков. После того, как картина приобрела завершенный вид, все художники получили памятные подарки от партнеров клуба, а также билеты на ближайшие домашние матчи «Сочи».