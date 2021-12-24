А. Медведев — об ОИ-2022 без хоккеистов НХЛ: перед Олимпиадой никого не научишь играть

Бывший президент КХЛ Александр Медведев высказал мнение о хоккейном турнире на Олимпийских играх — 2022, который пройдёт без хоккеистов из НХЛ.



«Думаю, стоит подключить тех, кто вернулся из НХЛ в этом сезоне, — это, если я не ошибаюсь, порядка десятка игроков. Перед Олимпиадой никого не научишь играть, главное — правильно расставить игроков. И я очень верю, что тренерский штаб сработает так же хорошо, как это произошло в Пхёнчхане», — приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос выступления игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.



Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.