Тренин: в «Нэшвилле» огорчены, что не смогут поехать на Олимпиаду, но считают это верным

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин отреагировал на информацию о том, что хоккеисты из НХЛ не сыграют на Олимпиаде-2022.
«Я сильно расстроился из-за решения НХЛ. У меня даже были шансы поехать на Олимпиаду. Из сборной со мной никто не связывался, но я был в расширенном списке. Да в принципе то, что хоккеисты НХЛ не поедут на Олимпиаду, плохо для хоккея. Это зрелищный турнир, где собираются лучшие игроки. Я всегда сам с удовольствием следил за Олимпийскими играми, а сейчас они во второй раз подряд будут без НХЛ.
Как другие игроки «Нэшвилла» отреагировали на это? Они тоже огорчены, что не смогут поехать на Олимпиаду. Но считают, что это всё-таки правильное решение. Слишком много неизвестности из-за карантина — придётся сидеть пять недель из-за положительного теста и ещё, возможно, без зарплаты — смотря как клуб отреагирует.
Сам лично поехал бы, даже если бы теоретически пришлось сидеть пять недель? Я бы поехал и был бы готов сидеть на карантине. Очень хотелось сыграть за сборную России, тем более на таком турнире», — приводит слова Тренина «Рейтинг Букмекеров».
- 24 декабря 2021
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