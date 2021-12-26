Онлайн-трансляция матча Россия — Швеция на МЧМ-2022 начнётся в 00:30

26 декабря в Канаде стартует МЧМ-2022. Сборная России начнёт своё выступление на турнире в первый же день. Соперником российской команды станет сборная Швеции. Начало матча запланировано на ночь с 26 на 27 декабря.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет также доступна на официальном сайте Первого канала. Старт матча запланирован на 00:30 мск.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи будут проходить в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. Вторая встреча российской команды состоится в ночь с 27 на 28 декабря. Сборная России сыграет со Швейцарией. Старт матча запланирован на 0:30 мск.
- 26 декабря 2021
-
23:15
-
23:11
-
23:02
-
22:59
-
22:51
-
22:35
-
22:25
-
22:15
-
22:00
-
21:56
-
21:36
-
21:24
-
21:16
-
21:08
-
20:30
-
20:09
-
20:00
-
19:38
-
19:27
-
19:12
-
18:41
-
18:16
-
18:00
-
17:28
-
17:16
-
16:51
-
16:08
-
16:06
-
16:00
-
15:43
-
15:30
-
15:20
-
15:16
-
15:00
-
14:55