Онлайн-трансляция матча Россия — Швеция на МЧМ-2022 начнётся в 00:30

26 декабря в Канаде стартует МЧМ-2022. Сборная России начнёт своё выступление на турнире в первый же день. Соперником российской команды станет сборная Швеции. Начало матча запланировано на ночь с 26 на 27 декабря.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет также доступна на официальном сайте Первого канала. Старт матча запланирован на 00:30 мск.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи будут проходить в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. Вторая встреча российской команды состоится в ночь с 27 на 28 декабря. Сборная России сыграет со Швейцарией. Старт матча запланирован на 0:30 мск.