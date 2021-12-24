Афиногенов: хоккей не любит слабых. Футболисты — как артисты, у них там свой театр

Экс-форвард сборной России Максим Афиногенов поделился мнением о состоянии современного хоккея, а также сравнил хоккей с футболом.

«Я как-то сказал, что хоккей живёт по волчьим законам? Если ты где-то слабенький — тебя сразу отодвигают. Это спорт, не место для слабых и плакс. Спорт и хоккей в частности не любят слабых! Если ты дал слабину — тебя тут же скушают.



Есть ли такое в футболе и в чём отличие? У них немножко другое, они как артисты. Я не думаю, что они какие-то слабые или плаксы. Они всегда картинно падали — это нормально для них. Тот же Роналду — у него что, нет стержня и характера? Он крутой парень, хотя всё-равно падает. У них там свой театр.



Насколько сейчас хоккей стал другим, по сравнению с тем временем, когда играл я? Он перевернулся. Вот сначала начнём… Мы начинали в семь лет, даже кататься не умели. Сейчас дети собираются в пять лет и уже все катаются как команда мастеров! Все ребята на каких-то подкатках, по миллион тренировок! И без этого невозможно, если не будешь куда-то ходить ещё — тебя просто выгонят! Конкуренция просто жесточайшая! Когда я был маленьким у нас этого не было. Ты пришёл со СДЮШОР, откатался свой час, может, зимой пошёл ещё покатался во дворе… Или в футбол играешь летом, когда нет снега. Сейчас немножко другое время, настоящая индустрия. Просто интересно даже: это поколение, которое много тренируется — оно же ещё «не вышло», интересно будет посмотреть на них! Это будут какие-то крутые ребята, или, наоборот, они в 15 лет скажут — всё, хватит, наелся!» — приводит слова Афиногенова официальная страница НХЛ в социальной сети «ВКонтакте».