«Сочи» отправил кандидата в молодёжную сборную России Мельниченко в МХЛ
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В клубе Континентальной хоккейной лиги «Сочи» произошли изменения, сообщается в официальном телеграм-канале команды.
Отмечается, что по решению тренерского штаба нападающие Андрей Баканов и Кирилл Мельниченко в ближайшее время продолжат играть за «Капитан» в чемпионате Молодёжной хоккейной лиги. Подмосковной команде 26 и 27 декабря предстоит сыграть в гостях с «Русскими Витязями».
Кроме того, в расположение «Сочи» из «Ростова» вернулся защитник Виктор Балдаев.
В текущем регулярном чемпионате КХЛ 19-летний Баканов принял участие в 22 встречах, в которых забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу при показателе полезности "-4". На счету 19-летнего Мельниченко 13 матчей и 5 (2+3) очков, полезность — "+8".
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