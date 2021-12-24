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Минское «Динамо» подписало контракт с экс-форвардом «Нефтехимика» Либором Гудачеком

Минское «Динамо» подписало контракт с экс-форвардом «Нефтехимика» Либором Гудачеком
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Нападающий Либор Гудачек подписал контракт с минским «Динамо», сообщается на официальном сайте КХЛ.

Ранее форвард покинул «Лугано».

Напомним, в середине октября текущего года «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с Гудачеком.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард принял участие в 11 матчах, в которых набрал три очка за результативные передачи при показателе полезности «-3».

В конце сентября нижнекамский клуб поместил Гудачека в список отказов. Ранее сообщалось, что в случае расторжения контракта по инициативе «Нефтехимика» Гудачек получит 50% от действующего контракта и может продолжить карьеру в одной из европейских лиг.

В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром команды, набрав 38 (17+21) очков в 50 матчах регулярного чемпионата.

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