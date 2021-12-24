Самая титулованная хоккеистка в истории ОИ раскритиковала решение ИИХФ отменить ЖЧМ U18

Самая титулованная хоккеистка в истории Олимпийских игр, четырёхкратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира Хейли Уикенхайзер на своей странице в «Твиттере» прокомментировала отмену Женского чемпионата мира для игроков до 18 лет из-за ситуации с распространением коронавируса.

«Женский чемпионат мира до 18 лет = -$.

Мужской молодёжный чемпионат мира = $$$$$$.

Здесь нет ничего общего с безопасностью, если они могут провести мужской молодёжный чемпионат мира. Где есть желание, всегда есть выход. Я подвергаю сомнению часть про «желание», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Совет ИИХФ принял решение отменить все турниры ИИХФ, которые должны были начаться в январе 2022 года.