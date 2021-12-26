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Расписание первого игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022

Расписание первого игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022
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В ночь с 26 на 27 декабря в Канаде стартует МЧМ-2022. Сборная России начнёт своё выступление на турнире в первый же день. Соперником российской команды станет сборная Швеции. «Чемпионат» представляет расписание первого игрового дня молодёжного чемпионата мира – 2022.

22:00. Финляндия U20 – Германия U20;

U20 ЧМ-2022. Группа A
26 декабря 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Финляндия U20
Не начался
Германия U20

00:30. Россия U20 – Швеция U20;

U20 ЧМ-2022. Группа B
27 декабря 2021, понедельник. 00:30 МСК
Россия U20
Не начался
Швеция U20

03:00. Чехия U20 – Канада U20;

U20 ЧМ-2022. Группа A
27 декабря 2021, понедельник. 03:00 МСК
Чехия U20
Не начался
Канада U20

05:30. США U20 – Словакия U20;

U20 ЧМ-2022. Группа B
27 декабря 2021, понедельник. 05:30 МСК
США U20
Не начался
Словакия U20

Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проходят в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующем победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.

Полный календарь и расписание всех матчей МЧМ-2022
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