В ночь с 26 на 27 декабря в Канаде стартует МЧМ-2022. Сборная России начнёт своё выступление на турнире в первый же день. Соперником российской команды станет сборная Швеции. «Чемпионат» представляет расписание первого игрового дня молодёжного чемпионата мира – 2022.

22:00. Финляндия U20 – Германия U20;

00:30. Россия U20 – Швеция U20;

03:00. Чехия U20 – Канада U20;

05:30. США U20 – Словакия U20;

Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проходят в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующем победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.