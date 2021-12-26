В ночь с 26 на 27 декабря в Канаде стартует МЧМ-2022. Сборная России начнёт своё выступление на турнире в первый же день. Соперником российской команды станет сборная Швеции. «Чемпионат» представляет расписание первого игрового дня молодёжного чемпионата мира – 2022.
22:00. Финляндия U20 – Германия U20;
00:30. Россия U20 – Швеция U20;
03:00. Чехия U20 – Канада U20;
05:30. США U20 – Словакия U20;
Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проходят в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующем победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.
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