Расписание третьего игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022

Сегодня, в ночь с 28 на 29 декабря, в Канаде продолжатся матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. В третий день турнира будет сыграно две встречи без участия сборной России, у которой выходной.

00:30. Швейцария U20 – США U20;

03:00. Австрия U20 – Канада U20;

Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проходят в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующим победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.