Бекстрём — об Овечкине: никогда не видел, чтобы кто-либо был настолько голоден до голов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о капитане «столичных» Александре Овечкине.
«Я никогда не видел, чтобы кто-либо был настолько голоден до голов. Неважно, примет ли он шайбу в своей зоне, нейтральной или где угодно. Он думает: «Я забью», и это уникально.
Способность Ови оказаться в нужном месте? Ну, если я его не увижу, то обязательно услышу», — приводит слова Бекстрёма The New York Times.
Напомним, в прошедшее межсезонье Овечкин подписал пятилетний контракт с «Кэпиталз». 36-летний россиянин занимает второе место в лиге с 22 голами в 31 встрече.
Сейчас у капитана «столичных» 752 гола, что является четвёртым результатом в истории НХЛ. Овечкин уступает только Яромиру Ягру (766), Горди Хоу (801) и Гретцки (894). Он уже обогнал Марселя Дионна и Бретта Халла. Кроме того, недавно россиянин сравнялся с Дэйвом Андрейчуком по количеству голов в большинстве (274) в истории НХЛ.
- 24 декабря 2021
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