Минское «Динамо» трижды отыгралось и одержало победу в матче-триллере с «Куньлунем»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 6:4 (1:2, 2:2, 3:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

На 10-й минуте Тайлер Граовац вывел минчан вперёд. На 17-й минуте Тайлер Вонг, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Под занавес первого периода Райан Спроул вывел «Куньлунь» вперёд. На 25-й минуте Игорь Мартынов с передачи Кирилла Воронина восстановил равенство в счёте. Через 27 секунд Спенсер Фу вновь вывел китайскую команду вперёд, однако на 36-й минуте Марио Кемпе в меньшинстве сделал счёт 3:3. Менее чем через минуту Брэндон Ип смог реализовать большинство. На 46-й минуте Граовац оформил дубль и в третий раз сравнял счёт. На 55-й минуте Тейлор Бек с передачи Адама Альмквиста вывел минчан вперёд. В концовке матча Роман Горбунов забил в пустые ворота.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в Риге сыграет с местным «Динамо». Минчане в Москве встретится с ЦСКА. Оба матча пройдут 26 декабря.