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Минское «Динамо» трижды отыгралось и одержало победу в матче-триллере с «Куньлунем»

Минское «Динамо» трижды отыгралось и одержало победу в матче-триллере с «Куньлунем»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 6:4 (1:2, 2:2, 3:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2021, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 6
Динамо Мн
Минск
0:1 Граовац (Мосалёв, Усов) – 09:01' (5x4)   1:1 Вонг (Ип, Спроул) – 16:28' (5x4)   2:1 Спроул (Абрамов, Кейн) – 18:33' (5x5)   2:2 Мартынов (Воронин) – 24:09' (5x5)   3:2 Фу (Фу) – 24:36' (5x5)   3:3 Кемпе (Воронин, Сапего) – 35:48' (4x5)   4:3 Ип (Вонг, Фу) – 36:42' (5x4)   4:4 Граовац (Теденбю, Ерёменко) – 45:13' (5x5)   4:5 Бек (Альмквист) – 54:28' (5x4)   4:6 Горбунов (Крейчик, Воронин) – 58:28' (en)

На 10-й минуте Тайлер Граовац вывел минчан вперёд. На 17-й минуте Тайлер Вонг, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Под занавес первого периода Райан Спроул вывел «Куньлунь» вперёд. На 25-й минуте Игорь Мартынов с передачи Кирилла Воронина восстановил равенство в счёте. Через 27 секунд Спенсер Фу вновь вывел китайскую команду вперёд, однако на 36-й минуте Марио Кемпе в меньшинстве сделал счёт 3:3. Менее чем через минуту Брэндон Ип смог реализовать большинство. На 46-й минуте Граовац оформил дубль и в третий раз сравнял счёт. На 55-й минуте Тейлор Бек с передачи Адама Альмквиста вывел минчан вперёд. В концовке матча Роман Горбунов забил в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в Риге сыграет с местным «Динамо». Минчане в Москве встретится с ЦСКА. Оба матча пройдут 26 декабря.

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