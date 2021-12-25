НХЛ заявила, что регулярный чемпионат не будет возобновлён 27 декабря

Национальная хоккейная лига выступила с новым заявлением по поводу приостановки матчей регулярного чемпионата.

Как сообщается на официальном сайте клуба, матчи регулярного чемпионата не возобновятся до 28 декабря. Лига планировала возобновить регулярный чемпионат 27 декабря, но для того, чтобы предоставить адекватную возможность проанализировать результаты тестирования и оценить готовность клубов к игре, срок возобновления матчей будет перенесён на дополнительный день

Ранее сообщалось, что клубы уходят на выходные с 22 по 25 декабря. 26 декабря все игроки и персонал сдадут тесты на COVID-19.

Ранее Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.