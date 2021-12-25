Журналист: Овечкин — кандидат на звание лучшего игрока сезона, хоть не сыграно и половины

Известный журналист Sportsnet и инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман поделился мыслями о выступлении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Он кандидат на «Харт Трофи» (звание лучшего игрока сезона в НХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Знаю, что ещё рано говорить — не сыграно и половины сезона, но он очень хорошо смотрится в этой гонке за «Харт», — приводит слова Фридмана подкаст 32 Thoughts.

Напомним, в прошедшее межсезонье Овечкин подписал пятилетний контракт с «Кэпиталз». 36-летний россиянин занимает второе место в лиге с 22 голами в 31 встрече.



Сейчас у капитана «столичных» 752 гола, что является четвёртым результатом в истории НХЛ. Овечкин уступает только Яромиру Ягру (766), Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894). Он уже обогнал Марселя Дионна и Бретта Халла. Кроме того, недавно россиянин сравнялся с Дэйвом Андрейчуком по количеству голов в большинстве (274) в истории НХЛ.



Ранее Уэйн Гретцки заявил, что готов уступить Овечкину звание лучшего снайпера в истории НХЛ.