«Лучше бы была звёздная болезнь». Кочетков — о жизни после звания лучшего вратаря МЧМ-2019

Вратарь «Торпедо» и лучший голкипер молодёжного чемпионата мира 2019 года Пётр Кочетков рассказал, как на него повлияло участие на турнире.

«Была ли у меня звёздная болезнь после того, как признали лучшим вратарём МЧМ? Лучше бы она была. Вместо того, чтобы стать поспокойнее и увереннее в себе, я начал перетренироваться. Загонял себя разными мыслями. Повторял себе «надо работать, работать, работать». Взяли в СКА — значит, надо соответствовать. Была своего рода гиперответственность. Может, если небольшую корону бы надел, было бы полегче.



Не боялся ли остаться звездой молодёжного чемпионата мира? На самом деле, когда МЧМ закончился, я постарался забыть обо всём, что было. Решил, что надо доказывать с нуля, закрепляться в КХЛ. Посмотрим, какие победы ждут впереди. Надеюсь, что они ещё будут, и не одна.



Поддерживаю ли отношения с партнёром по молодёжке Даниилом Тарасовым? Мы с Даней на связи. Может быть, не так часто удаётся общаться, но мы хорошие приятели.



На МЧМ-2019 я был первым номером, Тарасов — вторым? Я, если честно, вижу в Дане невероятный потенциал. С его огромными габаритами и длинными конечностями он обладает отличной техникой. Рефлексы, навыки… Всё при нём. В чём он сильнее меня? Мы разные вратари и играем за счёт своих сильных качеств. У него масса моментов, которые можно почерпнуть.



Я не вижу дефицита русских вратарей в КХЛ. Правда. Может быть, уровня Сорокина и Шестёркина голкиперов и нет, но много сильных парней. Вы посмотрите, сколько только 1995 года рождения вратарей в лиге! А что касается попадания в сборную, то надо было бы пытаться и при Сорокине с Шестёркиным», — приводит слова Кочеткова официальный сайт КХЛ.