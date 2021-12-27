Матчи Россия – Швейцария на молодёжном чемпионате мира: статистика и история

Сегодня, в ночь с 27 на 28 декабря, сборная России проведёт свой второй матч на молодёжном чемпионате по хоккею. Соперником российской команды станет сборная Швейцарии. Начало матча запланировано на 00:30 мск.
Сборные России и Швейцарии встречались на молодёжных чемпионатах мира 19 раз. Россияне одержали 16 побед, два матча завершились вничью, а свою единственную победу швейцарцы одержали в четвертьфинале МЧМ-2010, когда дубль оформил Нино Нидеррайтер.
|МЧМ
|Место проведения
|Стадия
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|МЧМ-1994
|Чехия
|Группа
|Россия — Швейцария
|5:3
|Шарифьянов (2), Твердовский, Бобарико, Буре — Зоммер, Цайтер, Лоозер
|МЧМ-1998
|Канада
|Группа
|Россия — Швейцария
|3:3
|Чубаров, Марков, Шиханов — Циглер, Кристен, Штюсси
|МЧМ-1999
|Финляндия
|Группа
|Россия — Швейцария
|6:0
|Афиногенов, Ляшенко, Добрышкин, Чубаров, Балмочных, Счастливый
|МЧМ-2000
|Швеция
|Группа
|Россия — Швейцария
|7:1
|Афанасенков, Фёдоров, Зиновьев, Зевахин, Денисов, Швидкий, Бут — Конн
|МЧМ-2001
|Россия
|Группа
|Россия — Швейцария
|3:3
|П. Воробьёв, Ковальчук, Гребешков — Хелфенштайн, Суттер, Нюсли
|МЧМ-2002
|Чехия
|Группа
|Россия — Швейцария
|4:0
|Чистов, Соин, Фролов, Князев
|МЧМ-2003
|Канада
|Группа
|Россия — Швейцария
|7:5
|Кольцов, И. Григоренко (2), Овечкин (3), Шишканов — Кристен, П. Берчи (2), Нойеншвандер (2)
|МЧМ-2005
|США
|Группа
|Россия — Швейцария
|6:1
|Д. Воробьёв, Пестунов, Овечкин (2), Галимов, Мишарин — Касер
|МЧМ-2007
|Швеция
|Группа
|Россия — Швейцария
|6:0
|И. Зубов, Бумагин, Макаров, Черепанов, Анисимов, Войнов
|МЧМ-2008
|Чехия
|Группа
|Россия — Швейцария
|4:3
|Королёв, Саюстов, Гордеев, Тихонов — Жакеме, Визер, Зури
|МЧМ-2010
|Канада
|Четвертьфинал
|Россия — Швейцария
|2:3
|Тарасенко, Петров — Лоиша, Нидеррайтер (2)
|МЧМ-2012
|Канада
|Группа
|Россия — Швейцария
|3:0
|Хохлачёв, Гусев, М. Григоренко
|МЧМ-2013
|Россия
|Четвертьфинал
|Россия — Швейцария
|4:3 ОТ
|Хохлачёв, М. Григоренко, Кучеров (1+ПБ) — Берчи, Несс, Андригетто
|МЧМ-2014
|Швеция
|Группа
|Россия — Швейцария
|7:1
|И. Барбашёв, Миронов, Якимов, Барабанов, Жафяров, Основин, М. Григоренко — Фукс
|МЧМ-2015
|Канада
|Группа
|Россия — Швейцария
|7:0
|Рафиков, Дергачёв, Бучневич, Толчинский, Шаров, Лещенко, Каменев
|МЧМ-2018
|США
|Группа
|Россия — Швейцария
|5:2
|Сёмин, Костин, Каюмов, Иванов, Абрамов — Миранда, Егер
|МЧМ-2019
|Канада
|Группа
|Россия — Швейцария
|7:4
|Марченко, Саморуков, Денисенко, Слепец, Алексеев, Шэн, Кравцов — Леман (2), Нуссбаумер, Брюшвайлер
|МЧМ-2019
|Канада
|Матч за 3-е место
|Россия — Швейцария
|5:2
|Слепец (3), Шашков, Костин — Нуссбаумер, Брюшвайлер
|МЧМ-2020
|Чехия
|Четвертьфинал
|Россия — Швейцария
|3:1
|Воронков (2), Хованов — Жобен
Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проходят в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующим победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.
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