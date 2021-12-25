«Локомотив» одержал вторую победу подряд, обыграв в Хабаровске «Амур»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл «Амур», одержав вторую победу подряд. Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

На 8-й минуте Егор Коршков с передачи Павла Красковского вывел железнодорожников вперёд. На 18-й минуте Георгий Иванов после паса Алексея Марченко увеличил преимущество ярославцев. Менее чем через полторы минуты Данил Файзуллин, реализовав численное большинство, отыграл один гол. На 27-й минуте Денис Алексеев забросил третью шайбу в ворота Патрика Бартошака, после чего чеха заменили на Евгения Аликина. На 48-й минуте Дмитрий Архипов с передачи Александра Шарова сократил отставание до минимума. На 56-й минуте Рид Буше огорчил Аликина.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 29 декабря в Ярославле сыграет со «Спартаком». «Амур» 27 декабря в Хабаровске встретится со СКА.