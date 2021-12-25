Фетисов: если Аскаров справится с волнением, то станет преимуществом нашей сборной

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от МЧМ-2022, а также высказался об игре нападающего молодёжной сборной России Матвея Мичкова и голкипера Ярослава Аскарова.
«МЧМ — это яркий хоккей, бесшабашный. Там совсем другая психология. Я играл на трёх молодёжных турнирах. Это совсем другая философия. Всегда остаётся много эмоций. С удовольствием буду смотреть. Надеюсь, результат будет положительный. Давно не выигрывали турнир. Хотя в Канада всегда непросто играть.
Что касается Мичкова, я не сторонник возлагать надежды заранее. Всё зависит от него. Я видел многих крутых молодых игроков, которые потом не становились великими. Для становления хоккеиста это максимально интересное время. Многое зависит от психологии и работы тренеров. Дай бог, чтобы у Мичкова всё сложилось удачно.
Аскаров? Вратарь — это вообще особенная роль в хоккее. У него есть незаменимая вещь — опыт. В трёх молодёжных чемпионатах мира мало кто принимал участие. Если справится с волнением, то наличие Аскарова в рамке может стать нашим преимуществом», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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