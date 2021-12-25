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Борис Михайлов поделился ожиданиями от игры сборной России на МЧМ

Борис Михайлов поделился ожиданиями от игры сборной России на МЧМ
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями от выступления сборной России на МЧМ-2022.

Календарь МЧМ-2022

«Я не гадалка, просто хочу пожелать ребятам удачи, чтобы они заняли первое место. Мне удалось посмотреть игру с канадцами, и наши мне очень понравились. Что касается первого периода, в жизни всё бывает, но потом наши собрались и выиграли вчистую второй период. Могли даже больше забить. Думаю, что в первом периоде ребята просто не разобрались.

Если говорить о Мичкове, один игрок не выигрывает чемпионат мира. Матвей забивной и дай бог, чтоб забивал ещё. Но, чтобы победить, мы должны играть в пять человек. Я согласен с тем, что Мичков — лидер нашей команды, и пусть он забивает побольше», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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