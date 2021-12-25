Плющев: первый период молодёжки против Канады — не случайность, тренерам надо подумать

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мыслями о подготовке сборной России к МЧМ-2022.

«Соперники на МЧМ всегда приличные и сильные ребята. Наша сборная находится в той компании, которая будет бороться за самые высокие места. Остальное определит уже только площадка.



Что касается контрольного матча с Канадой, первый период — не случайность. Первые матчи всегда нервозные, канадцы уже привыкли к площадке, а мы только осваивали. Плюс, акклиматизация, перелёты и комплекс судейства. У нас судят очень мягко, в Америке дают играть, много контактной игры. Но ребята не потерялись, и во втором и третьем периоде пытались вернуться в игру. Встреча не совсем показательная, мы финал не играли, как и канадцы. У тренеров теперь есть кулуарная тема и надо подумать: что произошло, как и что с этим делать», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.