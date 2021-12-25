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Плющев: звёздный час Мичкова впереди, 17-летнему парню будет тяжело против 20-летних

Плющев: звёздный час Мичкова впереди, 17-летнему парню будет тяжело против 20-летних
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мыслями о подготовке сборной России к МЧМ-2022 и о нападающем молодёжной национальной команды Матвее Мичкове.

Календарь МЧМ-2022

«Хоккей — командная игра. Мичков, безусловно, талантливый парень, но его чемпионат мира наступит только через год, 17-летнему парню будет тяжело против 20-летних североамериканцев. Они очень хорошо подготовлены. Хотя ещё раз подчеркну, Матвей — очень талантливый парень, и его звёздный час впереди», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года начнётся 26 декабря в Канаде. Сборная России стартует на мировом первенстве игрой со сверстниками из Швеции. На групповом этапе россияне также встретятся с командами США, Словакии и Швейцарии.

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