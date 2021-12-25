Почётный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что традиционный предновогодний хоккейный турнир на Кубок Шпенглера отменён из-за коронавируса.



«Этим утром было принято решение отменить турнир. У 17 игроков «Давоса» обнаружены положительные тесты на коронавирус», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Предстоящий 94-й Кубок Шпенглера должен был пройти с 26 по 31 декабря 2021 года в швейцарском Давосе на стадионе «Вайллант Арена». Ранее сборная Канады по хоккею и швейцарский клуб «Амбри-Пиотта» отказались от участия в розыгрыше Кубка Шпенглера 2021 года. На турнир было заявлено пять команд, в число которых входят «Фрёлунда» (Швеция), «КалПа» (Финляндия), «Спарта» (Чехия), «Давос» (Швейцария) и «Слован» (Словакия).