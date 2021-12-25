Кубок Шпенглера отменён из-за коронавируса
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Почётный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что традиционный предновогодний хоккейный турнир на Кубок Шпенглера отменён из-за коронавируса.
«Этим утром было принято решение отменить турнир. У 17 игроков «Давоса» обнаружены положительные тесты на коронавирус», — приводит слова Фазеля ТАСС.
Предстоящий 94-й Кубок Шпенглера должен был пройти с 26 по 31 декабря 2021 года в швейцарском Давосе на стадионе «Вайллант Арена». Ранее сборная Канады по хоккею и швейцарский клуб «Амбри-Пиотта» отказались от участия в розыгрыше Кубка Шпенглера 2021 года. На турнир было заявлено пять команд, в число которых входят «Фрёлунда» (Швеция), «КалПа» (Финляндия), «Спарта» (Чехия), «Давос» (Швейцария) и «Слован» (Словакия).
Новость по темеСборная Канады снялась с участия в Кубке Шпенглера — 2021
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