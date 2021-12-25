«Салават» забил курьёзный гол от конька защитника «Автомобилиста». Шайба не шла в створ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» встречается с «Автомобилистом». Встреча проходит на стадионе «Уфа-Арена» в столице Республики Башкортостан. Счёт к концу первого периода — 4:1 в пользу подопечных Томи Лямся.
На 18-й минуте при счёте 3:1 в пользу уфимцев хозяева проводили атаку в чужой зоне. Сергей Шмелёв отдал передачу на Александра Кадейкина, тот выехал из-за ворот и отпасовал на синюю линию на Павла Коледова. Защитник «щёлкнул» по воротам, бросок получился неточным, однако шайба попала в конёк игрока «Автомобилиста» Якова Рылова и заскочила в ворота. После этого Владимир Галкин был заменён на Дмитрия Шикина.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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