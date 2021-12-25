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СКА упустил преимущество в две шайбы, но всё равно обыграл «Сибирь»

СКА упустил преимущество в две шайбы, но всё равно обыграл «Сибирь»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 2:3, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2021, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Комаров (Фантенберг) – 04:14' (5x5)   0:2 Гусев (Кузьменко) – 20:40' (5x4)   1:2 Шор – 25:06' (5x5)   1:3 Бурдасов (Фантенберг, Гусев) – 26:52' (5x5)   2:3 Йокипакка (Пьянов, Бодров) – 29:18' (5x5)   3:3 Сетдиков (Чайковски, Алексеев) – 32:33' (5x5)   3:4 Воробьёв (Гусев) – 48:26' (5x5)

На 5-й минуте Леонид Комаров с передачи Оскара Фантенберга вывел СКА вперёд. На старте второго периода Никита Гусев, реализовав численное большинство, после паса Андрея Кузьменко удвоил преимущество гостей. На 26-й минуте Ник Шор отыграл один гол. Менее чем через две минуты Антон Бурдасов забросил третью шайбу в ворота «Сибири». На 30-й минуте Юрки Йокипакка сократил отставание до минимума. На 33-й минуте Никита Сетдиков сравнял счёт. На 49-й минуте Михаил Воробьёв, во втором периоде получивший повреждение, после паса Никиты Гусева забил победный гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Новосибирске сыграет с «Салаватом Юлаевым». СКА в Хабаровске встретится с «Амуром». Оба матча пройдут 27 декабря.

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